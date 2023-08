Imitaron a Margarita Rosa en ‘Yo Me Llamo’ y Amparo reveló detalles de la actriz

Esta llamó la atención del público y los televidentes, aunque no del modo que esperaba pues, su imitación, no agradó a los jurados, en especial a Amparo Grisales, quien fue una de las primeras en apretar el botón.

Así pues, anoche, en el quinto capítulo del reality, de los tantos artistas que llegan al ‘Templo de la imitación’ hizo presencia uno, quien fue interpretando a la actriz y cantante Margarita Rosa de Franciso y quien palabras del mismo, “quería hacerle un homenaje a Margarita Rosa”. Lea: ‘Yo Me Llamo’ 2023: Lady Gaga lanzó tremenda amenaza tras no ser aceptada

No obstante la diva de Colombia mencionó qué, “Margarita Rosa se va a sentir muy triste”. De esta forma a la imitadora le permitieron seguir con otra canción, pero esta no consiguió deslumbrar a Pipe Bueno y César Escola, quienes de inmediato apretaron el botón rojo.

“Yo no la aplaudo porque me da pena”, enfatizó Amparo. Cuando la participante salió del escenario, la jurado le dijo: “Chao Margarita. No me niegues, Margarita Rosa”. Lea: ‘Yo Me Llamo’ 2023, las nueve mejores audiciones: “Elvis Crespo puso a bailar”

“No sé qué paso, yo pensé que iba bien. Yo sí me llamo Margarita Rosa, no me importa lo que piensen”, puntualizó la intérprete.

Amparo sobre Margarita Rosa

La diva de Colombia aprovechó para hablar de la verdadera Margarita Rosa y se mostró dolida porque hace algún tiempo la también escritora habría negado su cercanía con Amparo. “Así no te vea, no puedes salir a decir ‘yo nunca fui tan amiga’, ella en el fondo sabe que fuimos muy amigas, yo la acompañé en momentos muy difíciles y también muy bonitos, fui madrina de su matrimonio, etc., y la quiero mucho, pero no sé qué le pasó, algo le pasó, pero la sigo amando”, expuso Amparo.

