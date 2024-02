Il Divo celebra su aniversario con su nuevo álbum ‘XX’ y gira mundial

‘XX’ es resultado de lo que Bühler llama entre risas el “test del perfume”, una idea del también tenor Sébastien Izambard, francés: pusieron las canciones candidatas en el camerino y buscaron unanimidad, un “me gusta o no me gusta”, hasta que un año y medio después tenían diez finalistas.

El tenor suizo Urs Bühler, en conversación con EFE en perfecto español, explica que los integrantes buscaban crear un trabajo "cinematográfico y épico" para marcar el hito, una tarea complicada dada la vasta trayectoria del grupo y las "grandes canciones" que han grabado.

A la formación se sumó en 2023 por el barítono estadounidense Steven LaBrie tras el fallecimiento del español Carlos Marín por covid-19 a finales de 2021, un nuevo hermano a quien halagan por su voz, su interpretación “con mucho corazón” y en general, porque es “un buen hombre”, comenta.

Il Divo imprimen su carácter a éxitos como "Perfect" de Ed Sheeran, que es el actual sencillo; "Crazy" de Gnarls Barkley, que fue el anterior; "Hoy tengo ganas de ti" de Miguel Gallardo; o el rompedor "Despacito" de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber.

A esa lista se añaden “Always on my mind” de Brenda Lee y Elvis Presley, en inglés e italiano, y “I have nothing” de Whitney Houston, en español, así como una composición original titulada “Despertar sin ti”.