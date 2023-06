¡Igualito! Joven dice ser el hijo ‘negado’ de Silvestre Dangond

Hace un par de días se creó el rumor de que el artista vallenato, Silvestre Dangond, tendría un hijo al que no reconoce. Se trata de José Yuseff, un creador de contenidos en TikTok que sorprendió a los internautas por el gran parecido con uno de los más grandes representantes del género y que ha dado de qué hablar por ser un supuesto hijo del artista.

Esto surgió luego de que se viralizaran unos videos en los que el joven aseguró ser el hijo ‘negado’ del cantante, ya que uno de sus seguidores le comentó: “Haces muy mal en negar a tu padre” a lo que el joven contestó: “Pero si el me negó primero, ¿ustedes no creen que estoy en todo el derecho de negarlo también?”. Lo que dio a entender a sus seguidores que el artista no habría aceptado ser su padre. Lea aquí: ¡Ejemplo! Silvestre Dangond visita puesto de perros calientes que atiende su hijo