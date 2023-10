¿Ignorada? Martha Bolaños se sinceró por las grabaciones de ‘Betty, la fea’

‘Rigo’ vs. ‘Yo me llamo’: los programas más vistos por los colombianos

‘Rigo’ vs. ‘Yo me llamo’: los programas más vistos por los colombianos

“Por ahora no he sido convocada, pero nunca se sabe, por ahora soy una damnificada. No me dio tusa porque yo lo supe desde hace un año y lo asimile y ahora que empezaron a grabar, pues nada, fui, estuve en el canal y los salude, estaban todos, fue muy lindo verlos, pero no, mira que no, estoy tranquila”, terminó por decir la actriz colombiana. Lea aquí: Natalia Sanint habló del día en que la hicieron bajar de un avión