‘Hotel Caracas’: Mau y Ricky lanzan nuevo álbum en honor a Venezuela

Fue después de la pandemia que se intensificó la necesidad de volver y confirmar su identidad, por lo que iniciaron una búsqueda musical y, cuando se dieron cuenta de que iba a ser “el mejor disco” de su carrera hasta el momento, los hermanos supieron que tenían que homenajear a su país. Lea aquí: Mau y Ricky empiezan oficialmente una nueva era

Fue por eso que se fueron a Venezuela a grabar los videos de las 16 canciones que contendrá el álbum, además de aprovechar para grabar un documental del reencuentro con su tierra.

Sobre este reencuentro, Ricky dijo que era una “necesidad personal” derivada de una crisis de pertenencia. Lea aquí: Mau y Ricky se asocian con Warner para lanzar “Vas a destrozarme”

“Yo quería llegar a ver a la gente que es del mismo lugar que yo a la cara, que me pidieran fotos conmigo, no en Madrid, no la Ciudad de México, no en Nueva York” compartió, y continuó diciendo que fueron de los mejores meses de su vida y más sanadores.

“En este momento estoy preparado para decirte que volví enamorado”, estableció. Lea aquí: Ricardo Montaner volvió a Venezuela después de 9 años y es criticado

Allí pudieron atestiguar la calidez de sus compatriotas venezolanos quienes, a pesar de la compleja situación política y social que vive el país, “son gente alegre”.