Horóscopo para este martes 11 de julio: Virgo, deja de hacerte el difícil

Cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ir tras las metas que nos ayudarán a llegar al lugar en el que queremos estar. Es por eso que muchas personas encuentran en el horóscopo una guía para tomar las decisiones acertadas y no errar en aspectos importantes.

A continuación las predicciones para el martes 11 de julio, para cada uno de los signos:

Aries (Mar. 21- Abr. 20)

Hay alguien de tu entorno más cercano que quiere presentarte a una persona, pero tú no estás dispuesto a hacerlo. Acepta, porque te podrías llevar una gran sorpresa. No eches nada en saco roto.

Géminis (May. 22 - Jun. 21)

No te gusta que los demás te contradigan y en alguna ocasión has llegado a ponerte furioso. No seas tan explosivo. Deja espacio para que los demás hablen y den su punto de vista.

Virgo (Ago. 24 - Sep. 23)

Si tienes un corazón libre en este momento, no te hagas el tímido como arma de conquista. No te va para nada ese papel. Mejor llénate de coraje e invita a salir a esa persona que ha captado tu atención.

Escorpión (Oct. 24 - Nov. 22)

Si eres un corazón libre quizás es porque quieres, dejas pasar oportunidades porque no te atreves a dar el paso. No hace falta que te declares, sólo sé amable, entabla una conversación y sugiérele a esa persona que tomen un café juntos.

Capricornio (Dic. 22 - Ene. 20)

Si hoy un amigo te reclama tiempo, es que necesita mucho que lo escuches. Haz todo lo posible para hablar con él así sea por teléfono. Si es algo muy urgente, pacta una cita con él a la salida del trabajo.