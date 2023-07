Horóscopo del 9 de julio para todos los signos: Tauro, es hora de soltar

Color: Amarillo.

Número de tu ángel: 6344.

Géminis (Mayo 22 - Julio 21)

Has estado con muchas cargas de trabajo y no has manejado el equilibrio: o trabajas mucho o te ausentas, debes trabajar el equilibrio para que no te enfermes. Hay una idea de proyecto que siempre has dejado a segundo plano, es momento de hacerlo realidad.

Mensaje de tu ángel: Si quieres vivir en alegría y plenitud, no esperes que el mundo cambie para que te brinde paz, genera el cambio.

Color: Dorado.

Cáncer (Junio 22 - julio 22)

Viene una respuesta de una situación legal y llega en positivo para ti. Es momento de actuar, activa los nuevos proyectos, acción a todo lo que habías dejado quieto. Salud equilibrada y esa resolución de justicia te permite retomar nuevamente tu trabajo en pleno.

Mensaje de tu ángel: Busca un propósito que te haga activar tu trabajo a futuro.

Color: Blanco.

Número de tu ángel: 2019.