Horóscopo del 24 de julio de 2023: Escorpión, es hora de ahorrar

Hoy es un día propicio para poner las cosas en su sitio, algo que no te atreves a hacer pero que es necesario. Si la familia te presiona para que pases el día con ellos y no te apetece, no cedas y plantéales otro día.

Escorpión

Atención hoy con el dinero porque estás en riesgo de un gasto imprevisto, que puede ser desde una avería hasta que la cuenta del restaurante suba más de lo previsto. Te conviene empezar a ahorrar y no pasarte con los gastos del diario.

Capricornio

Te sobrepasan las obligaciones, tanto del trabajo como de tu vida personal. Hoy puedes pensar que ni te queda tiempo para descansar, pero es porque así tú lo quisiste. Es hora de repartir las cargas del hogar.

Leo

Hoy te puede cambiar la vida por completo. Según los planes que decidas seguir, puedes conocer un montón de gente nueva y entre ellas una persona que te causará un gran impacto, tanto físico como emocional.

Acuario

Si en estos momentos estás sentimentalmente solo, te ayudará salir hoy con tus amigos. Y si tienes pareja, puede ser ella quien te proponga esta noche una actividad que estabas lejos de imaginar para salir de la monotonía. Lea aquí: “Galán, cortés y divino”: así es el novio de Amparo Grisales

Tauro

Si tienes pareja, podría ayudarte a superar este momento de negatividad, a menos que esta relación sentimental sea la causa. En ese caso, empieza a plantearte emprender otro rumbo y hablar seriamente con tu pareja de tu decisión.

Cáncer

Evita hoy cualquier conato de rencilla, nada tiene tanta importancia como para que se cree un ambiente tenso con la gente que quieres. Harás muy bien en pasar de todo e intentar bajar los ánimos a tu alrededor si llegan a salirse de control.

Libra

A partir de hoy debes hacer algunos cambios en tu vida, pero no es necesario que sea un giro de 180 grados. Es mejor que hagas pequeños cambios progresivos a diario sin perder de vista tu objetivo final.

Sagitario

Si estás triste por un amor no correspondido, o porque tu pareja no se comporta como debería, tendrás que aprender a soltar lo que no te hace feliz. Todavía no ha llegado a tu vida la persona ideal para caminar a tu lado. Lea aquí: ¿Machista y sexista? Piqué es criticado por un video en Twich

Piscis

Este es un año de grandes cambios para todos en general y para ti, Piscis, es una etapa de transformación, de reinventarte constantemente. En esta búsqueda de la felicidad hallarás la mejor versión de ti mismo.