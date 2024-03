Homenaje de Arelys Henao a Julio Jaramillo con la versión ranchera de Ódiame

Arelys Henao.

“Creo que era la hora que Colombia conociera esa historia, porque muchas mujeres tienen a su esposo en la cárcel, sea culpable o no, aquí nosotros no somos nadie para juzgar, porque no todo el que está fuera de la cárcel es libre, es inocente ni todo el que está en la cárcel es culpable. Dios es el que perdona, el que sabe, él ha sido tan bueno con nosotros y sabe el gran hombre que es mi esposo”.

Reconoció que le dolió mucho ver esas imágenes "tenía que controlarme porque la verdad me daban ganas de llorar. Una imagen que me dolió mucho la semana pasada fue cuando mataron a Rosita (que realmente se llamaba Jenny) hechos que ocurrieron hace seis años".

Como parte de la consolidación de su carrera, a mitad de año lanzará una línea de perfumes y splash con su nombre, una colección que la tiene muy entusiasmada, porque le permitirá llegar a otros públicos y llevar el nombre de Arelys Henao cada vez más lejos.