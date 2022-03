Aunque se había dicho que la fecha límite para postularse era hasta el pasado 22 de diciembre, lo cierto es que el certamen decidió ampliar el cupo y así darle la oportunidad a aquellos que tienen los requisitos y no pudieron inscribirse en diciembre.

REQUISITOS

- Ser mayores de 18 y menores de 25.

- Estatura mínima de 1,74 metros.

- Cuerpo tonificado

- Buena presentación personal.

- Ser bachiller académico.

- No es necesario tener experiencia en el modelaje .

Toda la información debe ser enviada a través del correo victormanagement26@yahoo.com, donde deben presentar tres fotos actualizadas en diferentes planos con fondo gris o blanco, en estas no usar ni aretes ni piercings.

Desde sus inicios el concurso ha enviado a los ganadores a competencias como Modelo look Colombia en Bogotá en 2009, Elite model look men Colombia en Bogotá en 2010, Models international en Ecuador del 2013 al 2016 y Convención de modelos new faces fashion en la isla de San Andrés en 2019.

El concurso activa marcas y cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por profesionales de diferentes áreas de la imagen personal, la fotografía de moda y las comunicaciones.

La competencia también reconoce los siguientes atributos: El hombre de mejor cuerpo, el más elegante, la mejor pasarela y el más fotogénico.

Para mayor información puede comunicarse al teléfono móvil -no whatsapp- 3106358821 de lunes a viernes de 10 am a 5 pm y en Facebook en: hombre cartagena 2022 ciclo 15.