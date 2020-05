Hollywood necesita sanitarios para reanudar rodajes

“En este momento estamos están haciendo un intenso entrenamiento específico para este virus”, agregó Davis sobre las medidas adicionales que están tomando para estar listos ante la nueva realidad, que no es otra que rodar con el factor coronavirus presente.

“Creo que eso aumenta el nivel de seguridad en el lugar de trabajo y también creo que aporta cierto nivel de comodidad”, comentó Davis sobre estas nuevas normas sanitarias en las filmaciones. En este sentido, aseguró que a día de hoy no puede imaginarse ninguna serie ni pelícla que planee filmar sin un médico presente. “Durante mis conversaciones con los miembros del sindicato he visto que todos quieren volver a trabajar, pero algunos son un poco aprensivos. Son iguales que el resto de personas: no importa si trabajas en un plató de cine, en una tienda de alimentos o en una estación de servicio”.

“Así, al contar con médicos fijos en los rodajes, supervisando las condiciones del set, controlando al equipo y asegurando que todos los protocolos se cumplan por parte de la producción y los empleados, aumenta el nivel de seguridad”, señala Davis que cree que contar con estas medidas, aunque suponga un gasto extra, compensa ya que hace que la producción cuente “con una fuerza laboral mucho más productiva”.

Por el momento, se desconoce cuándo reanudará Hollywood la actividad, pero se estima que casi un millón de trabajadores de la televisión y el cine han perdido sus empleos tras la declaración del estado de alarma.