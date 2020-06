‘Hola amor’, la miniserie que nos atrapó en medio de la pandemia

Regálennos una corta sinopsis de la serie.

Catalina y Nicolás son una pareja de novios que por la pandemia no han podido verse cara a cara desde hace varias semanas. Catalina tiene un plan y Nicolás varios pecados. En esta serie, de 6 capítulos, veremos cómo cada uno de los personajes muestra su verdadera naturaleza a través de la intimidad de sus videollamadas.

¿Cómo nace la idea de la serie?

La primera pregunta es qué pasaría si nada de esto volviera a ser cómo antes, desaparecería el oficio. Nace entonces de una necesidad actoral, de seguir entrenando y la limitación de poder estar en la escena, en contacto físico con el partner. Estábamos muy limitados porque no sabíamos cómo podía hacerse una narrativa con las limitaciones de la pandemia y llegó nuestro director Pedro Espinosa quien le dió forma y nos dirigió con mucho respeto a las posibilidades que teníamos y surgió la idea del ‘Screenshot drama’ que quiso apartarse de la idea de un tercero narrador, una cámara testigo, y quisimos darle una orientación filosofica, dónde esté fuera un testigo directo, una especie de gran hermano que puede meterse en una historia ficcionada, básicamente, a chismosearla.

¿Cómo fue grabar desde la distancia?; ¿De qué recursos se valieron?

Siempre es difícil lograr una escena con los actores y el director en tres lugares separados. Fue un reto que llevó casi dos meses de ensayos e improvisaciones para lograr el producto final. Y lo que usamos fue básicamente los celulares, un cablecito que pidió el director y la ropa del closet de los actores, el vino, una pizza. Grabar tuvo su magia, pero pobre el director, porque él es el que tenía que pensar las soluciones técnicas de grabar a distancia.

Alguna anécdota que haya dejado la grabación

En la videollamada, el celular no le muestra a la persona que está grabando el video completo, sino que lo muestra cortado, entonces la persona que recibe la llamada puede ver más del cuadro de la persona que llama. Durante uno de los ensayos del capítulo del sexo virtual, Catalina tenía que insinuar que se desnudaba para Nicolás. Y nuestra actriz en una improvisación pensó que el tiro de cámara del celular no alcanzaba a apuntar en una parte que no se puede mostrar, ella siguió como si nada, nosotros no sabíamos cómo decirle que se tapara, fue un momento incómodo en el que ella con su frescura y profesionalismo nos relajo y hasta nos sacó una carcajada.