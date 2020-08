Hijos de Diomedes Díaz se pronuncian sobre tweet de Gustavo Bolívar

Este viernes se llevaron a cabo en diferentes ciudades del país, múltiples movilizaciones en muestra de apoyo al ex Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, esto después que la Corte Constitucional le dictara medida de aseguramiento. La decisión del ente legislador ha causado revuelo en el país, por eso simpatizantes del senador salieron a las calles a manifestar su solidaridad con él.

De inmediato los mensajes de repudio no se hicieron esperar, sobre todo de aquellos que admiren y disfrutan de la música de ‘El cacique de la Junta’, sus fanáticos lo defendieron a capa y espada.

“Las caravanas por la libertad de un criminal me recuerdan el recibimiento apoteósico que le hicieron en Valledupar a Diomedes Díaz después de matar a Doris Adriana Niño. Necesitamos 30 años con presupuestos portentosos para educar este país”, escribió Bolívar.

No se quedaron callados

Después de los miles de mensajes de rechazo que recibió Gustavo Bolívar por relacionar al fallecido artista con el caso de Uribe, los hijos de Diomedes decidieron pronunciarse a través de un comunicado de prensa, que se divulgó en las redes sociales. “No aceptamos que utilice el nombre de nuestro padre en su persecución política, no aceptamos que lo tilde de criminal, no aceptamos que calumnie a una persona que ya no se encuentra en este plano terrenal, y mucho menos aceptamos que lo acuse sin pruebas o conocimiento”, se lee en el escrito, que también ha generado opiniones divididas.

“Lo exhortamos que sea consecuente con sus palabras y proceder, es irónico que solicite educación para el país cuando usted es catalogado como el padre del narcogénero y su aporte a la sociedad solo ha sido entretenimiento barato, sin sentido ni valores, la imagen que vende de nuestro país al exterior es netamente negativa. Espero que le quede claro que su ‘trino’ no solo nos ofendió a nosotros como hijos, sino a toda la familia Diomedista”, finaliza el boletín.