Luego empezó a sudar mucho y sintió que se le aceleró el corazón, por lo que decidieron llevarlo al hospital de Necoclí. Horas más tarde le dieron el alta médica y el artista decidió dar un parte de tranquilidad a través de sus redes sociales.

“Cuando me subí al bus comencé a sudar demasiado y el corazón se me aceleró. Gracias a Dios y a todos mis amigos y mi familia musical, que me trajeron al hospital San Sebastián de Urabá, donde tengo que agradecerle a todo el cuerpo médico, las enfermeras, a todos los que trabajan acá porque enseguida que me vieron, se asustaron más s que yo y me tomaron la presión; la tenía muy alta, el ritmo cardíaco demasiado rápido. Me dejaron acá en observación, me hicieron unos análisis, me sacaron sangre y me dieron unos medicamentos”, describió el hijo del Cacique.