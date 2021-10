Por su parte, el hermano del actor, el también famoso Stephen Baldwin, se pronunció en Instagram: Al pedir sus oraciones esta noche, amigos, no se puede decir mucho más que por favor oren por todos los involucrados a raíz de este trágico accidente, gracias”.

Por otro lado, el actor Joe Manganiello, quien trabajó en Archenemy junto a Hutchins -directora de fotógrafía fallecida- expresó sus condolencias: “Estoy en shock. No puedo creer que esto pueda suceder hoy en día ... ¿disparar un arma de utilería podría matar a un miembro del equipo? Qué horrible tragedia“.

Estas no ha sido las únicas pronunciaciones por parte de famosos que están anonadados con lo sucedido. El director James Gunn, conocido por la cinta de Guardianes de la galaxia, también se pronunció en Twitter: “Las reglas se cambiaron después de la muerte de Brandon (Lee). Lamentablemente, más reglas no ayudarán si no se siguen las reglas, que suele ser la forma en que ocurren los accidentes en el set. Los productores, directores, actores y equipos enteros deben ser incondicionales para asegurarse de que se sigan todos los protocolos de seguridad en todo momento... Mi corazón está con todos los afectados por la tragedia de hoy en Rust, especialmente Halyna Hutchins y su familia”.