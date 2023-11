Hija de reconocida presentadora colombiana sufrió un infarto cerebral

Sara Sánchez relató en entrevista con la emisora ‘Candela Setter’, que se encontraba con unos amigos cuando empezó a sentirse mal. Lea aquí: “Lo mejor que me pasó en la vida”: Saruma habla de su ruptura amorosa

“Cuando empiezo a sentir un mareo muy fuerte. Yo me siento y de la nada pierdo la visión de un ojo y lentamente empiezo a perder sensibilidad en el lado derecho del cuerpo también. Afortunadamente, ahí había alguien que estaba estudiando medicina y me dijo: ‘Sara, eso no es normal. Vete ya para la clínica. Eso no es normal’”, manifestó la joven.

Tras la angustia de su amiga, Sara se fue corriendo para la clínica, donde le dijeron que era un simple dolor de cabeza, que ya se podía ir para la casa. Por lo que decidió ir a la universidad, aun cuando seguía sintiendo muy mal. Lea aquí: Jessica Cediel se grabó orando de rodillas y le llovieron críticas

“Me acuerdo que yo llegaba a la universidad y yo decía, no sé cómo llegar a mi clase a la que he ido todos los días durante cuatro meses, no sé cómo llegar”, relató.

Al ver que los síntomas persistían, Sánchez nuevamente se dirigió a la clínica, pero esta vez lo hizo en compañía de su madre, Pilar Schmitt, quien estaba al tanto de la situación y su preocupación crecía cada vez más.