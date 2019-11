Hija de Aída Merlano, como Dios la trajo al mundo en reconocida revista

La joven reveló a la FM que la idea de desnudarse fue de ella y que la revista no le pagó ni le dio nada a cambio.

La mujer, que se volvió tendencia por ser una de las vinculadas en el caso de fuga de Aida Merlano, su madre, cautivó este miércoles con las fotos sin ropa que se viralizaron rápidamente en la web.

También aseguró que el medio pagó los gastos de vuelos, hotel y alimentación mientras estuvo en Bogotá e hizo la sesión de fotos.

“A mi Soho me buscó para la portada, pero quien decidió, y más bien, quien propuso desnudarse fui yo [...] Usualmente la gente espera que le hagan una propuesta multimillonaria para acceder a desnudarse. Yo no me desnudé por generar un efecto externo, sino por a través de una cosa externa, generar un efecto interno en mí, y era sentirme liberada”, dijo.

Agregó que seguramente su madre “se debe estar arrancando los pelos pero en cuatro días se le va a pasar (...) ella siempre ha sido controladora”.

La belleza y el cuerpazo de la joven de 20 años dejó a más de uno boquiabierto. Los elogios y críticas de sus seguidores no se hicieron esperar.

No es la primera vez que a Ana Victoria se le ve tan sensual, pues en la noche de Halloween también compartió un video en el que aparece con sexy lencería y unas alas negras.

Aquí algunas publicaciones.