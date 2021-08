“Aquí habíamos prometido tomarnos una foto en todos los conciertos en los que estuviéramos juntos, ya que por mis estudios no nos veíamos siempre; pero no nos alcanzó el tiempo sino solo para estas dos, una en Montería, la otra no recuerdo, y son como tesoros para mi; ya hoy son 16 años sin ti hermano, sin tu presencia, pero todo de ti, vive en cada uno de los que te amamos”.