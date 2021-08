Esto lo cuento para que muchos de ustedes tengan precaución. No salgan solos, no le reciban nada nadie. Cuídense mucho”.

Thomas Uribe, hermano de Sara Uribe.

Por su parte, Sara Uribe, que se encuentra por fuera del país en estos días se refirió a la penosa situación, aunque agradeció que su hermano está vivo para contar la historia. “Nos dimos cuenta de lo que le pasó. Me parece muy triste que nos esté pasando esto en nuestra ciudad y más que no tengamos seguridad a la hora de compartir con nuestros amigos. Es nuestra realidad, gracias a Dios quedaron vida. Ha sido muy teso para él, para mi mamá, cuando me enteré no fue fácil”, comentó la también modelo.