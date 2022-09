Hermano de Darío Gómez denuncia amenazas de muerte

Hernán Gómez contó a través de sus redes sociales que al principio no les prestó atención a las amenazas, pero que la situación fue agravándose y por eso decidió encender las alarmas por que teme por su seguridad. Lea aquí: Luto en la música: falleció Darío Gómez, el Rey del Despecho

“Desde hace unas semanas atrás, se ha venido desencadenando una ola de odio y mensajes ofensivos hacia el artista a través de sus redes sociales. Estos mensajes han sido por DM y a través de cuentas falsas o creadas en su momento para este tipo de actos de ofensa. A esto, el artista Hernán Gómez no había prestado mucha atención, conociendo la procedencia de los mensajes, ya que ciertas cuentas no cuentan con seguidores ni publicaciones”, dice el comunicado.

Y es el problema escaló a tal punto que, desde el fin de semana pasado, le llegaron mensajes amenazantes e intimidantes donde desean y pronostican su fallecimiento... ¡Le enviaron un sufragio de muerte a su lugar de residencia! Las amenazas, por supuesto, ha llenado de angustia al artista, pero también a sus familiares y a su equipo de trabajo.

Hernán Gómez denunció la situación de manera forma ante la Fiscalía General de la Nación. Lea además: Darío Gómez: lo que pasó el día en que mató accidentalmente a su papá

“Es muy triste saber hasta dónde puede llegar el odio de las personas que no quieren ver surgir a los demás. Hernán Gómez manifiesta no deberle nada a nadie, no tener deudas con nadie, ni haber dejado enemistades en su carrera musical”, finalizó el también artista.