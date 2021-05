La noticia la dio a conocer ella misma a través de ‘Lo sé todo’, donde confesó que no quería que nadie supiera de su embarazo para evitar comparaciones con Andrea. Además, dijo que el bebé no fue planeado, pero ella y su pareja estaban muy ilusionados con la idea de ser papás.

“Es una noticia triste, yo estaba esperanzada en ese bebé, era mi primer bebé y el de mi pareja. Yo creo que eso le da muy duro a las mujeres. No he dormido bien, ni me he sentido bien”, explicó.

Finalmente, Shujam aseguró que a pesar de todo quiere volver a quedar embarazada.

Cabe recordar que en abril del 2020, las hermanas Valdiri tuvieron un altercado bastante fuerte en la calle que hizo que la familia se dividiera en dos, por lo que se presume que las hermanas no se llevan muy bien actualmente.

Tal parece que aún no se han reconciliado, lo cual se evidencia en redes ya que Andrea no publica nada referente a su hermana mayor. (Lea aquí: Tras fuerte altercado, Andrea Valdiri y su hermana aún no se hablan)

“Me siguen atacando porque creen que yo le enterré un cuchillo a mi hermana, yo en ningún momento le enterré. Tuve una discusión con mi hermana, así como lo puede tener cualquier familia”, explicó en su momento Shujam.