Henry Cavill y su nuevo proyecto Warhammer 40.000

Henry Cavill ya no será la cara de dos de sus personajes más importantes: The Witcher y Supermán. ¿Que pasó? Primero él mismo confirmó que no seguiría en la serie del brujo y que lo reemplazaría por Liam Hemsworth en la tan esperada cuarta temporada de The Witcher.

En ese momento se supo que estaría enfocado en Superman, pero todo cambió. Esta semana, la Warner Bros, DC y el productor James Gunn prometieron una nueva película de Superman sin la participación del actor británico. (Henry Cavill le dice adiós para siempre a Superman: “No es fácil”)

Pero no todas son malas noticias para Cavil. Este viernes el actor anunció que hará parte de un proyecto que lo apasiona: llevar a la pantalla el universo de Warhammer, “lo he soñado durante 30 años”, dijo en su cuenta de Instagram.