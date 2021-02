¡Bienvenido a la escena musical local! Esto le dice Cartagena de Indias a un nuevo talento que se ha gestado en nuestras calles, específicamente del popular sector de Fredonia. Aquí nació y creció Hector Alfonzo Aguilar Salcedo, que ha decidido bautizarse artísticamente como Hector Nazza. A sus 19 años, este talentoso cartagenero decidió apostarle a un sueño en el que se ha formado desde que era un niño.

“Desde muy niño sentí gusto por la música. Era apasionado por las canciones del Joe Arroyo, tanto así que llegue a un punto de imitarlo. En el colegio cuando me escucharon, sentían una gran admiración por mi voz, en especial mis profesores. Cuando me invitaban a los eventos escolares, a pesar de saber que tenía talento, no era capaz de subirme a la tarima y preferí muchas veces enseñar a compañeros las canciones”, revela el artista urbano.