MUCHO MÁS VALLENATO

-De nuevo cantando las canciones de Omar Geles...

Es uno de mis compositores preferidos, que ha marcado mucho mi carrera. Mi primer éxito fue una canción de Omar Geles, ‘Mi amor por ella’, luego vino ‘Blanco y negro’, ‘Me gusta, me gusta’ y ‘Gracias’. Prácticamente la mitad de mi carrera, casi todas las canciones que he grabado de él han sido éxito, y esta vez no podía ser la excepción. Aparte, en el álbum pasado no le grabé ninguna canción, entonces se reivindicó bien reivindicado (risas).

-¿Reencontrándose con el sonido vallenato?

El trabajo que hicimos no fue solo el grabar la canción, sino darle el matiz y el concepto del vallenato que se grababa hace 15 años atrás. Hemos evolucionado mucho y no es fácil cuando tienes las herramientas y todo el mundo quiere aplicar siempre cosas modernas, por lo que nos tocó concientizar al ingeniero de sonido y que mezcláramos como la época de antes. Hay gente que no asimila eso, pero lo logramos.

Descargamos un software donde descargamos los sonidos de un piano Triton de hace 15 años para poder impregnarle a esta canción esos sonidos.

-¿Por qué hacer esa búsqueda y mirar hacia el pasado?

Yo duré cuatro años explorando, grabando vallenato con urbano y haciendo fusiones. Me nació, sentí que era hora, que algo me llamaba y algo me motivaba, porque el tiempo se encarga de ponerlo todo en su lugar. Quizás, si yo lo hubiera hecho hace unos años, de pronto no me hubiera salido como me va a salir ahora, porque esto ya es un éxito.

Así como escucharon esta canción, así viene todo el álbum, en un concepto vallenato criollo, que en medio de todo lo moderno, es bastante conservador.

-¿Difícil retomar ese sonido?

Si tienes las canciones indicadas es fácil, se te presta todo. Sin ellas, sería imposible lograrlo. Por eso, le di rienda suelta a todas las canciones que me llegaran y empezaron a enviarme canciones todos los capos de la composición del vallenato, como Rafael Manjarrés, Roberto Calderón, Omar Geles, Romualdo Brito, Iván Calderón, Fabián Corrales, y no podía decirles que no. Fue de esas cosas en las que se te va armando el crucigrama solo sin darte cuenta, y cuando te das cuenta no entiendes cómo se dio porque no lo planeaste, y así me pasó a mí con este disco.

Yo le toqué la puerta a muchos compositores nuevos, y lo que me mostraban no era que no me gustara, es que no hacía clic con el estilo de canciones que buscaba, así que el tiempo me mostró el camino y por ahí me fui.

DISTINTAS FORMAS DE TRABAJO

-Un trabajo realizado entre Miami, Bogotá, Valledupar...

Donde esté, yo llevo en mi mochila interna mi región, en todo, porque donde yo piso marco la diferencia respecto a mi esencia. Lo canté en mi casa porque aquí me cogió la pandemia, lo canté en mi cuarto, ahí mismo donde yo hago el amor con mi esposa, yo creo que fue por eso que canté tan bonito.

Los planes eran otros, grabarlo en Colombia y venirme a Estados Unidos con todo ya hecho, pero tocó cambiarlo todo y dividirlo, lo cual terminó siendo un éxito, porque me tomé el tiempo para analizar, para explorar, para buscar a los invitados especiales, y si funcionó la espera.

-¿Cómo ha vivido estos tiempos de pandemia y lejos de los escenarios?

He descubierto que soy paciente, algo que creí no tener, porque todos saben como muchas veces digo cosas de las que después me arrepiento, porque no pienso antes de hablar. Descubrí que soy paciente, que sé esperar, que soy consecuente con la causa, que tengo un mayor sentido del humor, que en medio de la pandemia con mis hijos sacándolos de la monotonía en la que veníamos en estos tiempos. Pelé el cobre bien pelao.

-¿Cómo va la preventa de su nuevo disco?

Tenemos una preventa cercana a las mil copias diarias. Si seguimos así, a finales de octubre o inicios de noviembre lanzaremos el álbum al llegar a las 50 mil copias en preventa. El más desesperado en que esto salga soy yo, porque he estado preso todos estos meses sin cantar.

Desde que empecé profesionalmente en la música, jamás había pasado tanto tiempo sin cantar. Ya estoy aburrido de solo cantar en el baño, necesito una tarima.

-¿Cómo será el concierto virtual del 21 de noviembre?

Desde Valledupar, desde el rio Guatapuri donde vamos a cantar varias de las nuevas canciones como ‘La locura mía’ no puede faltar y ‘Tengo un Dios’ que es la canción que vamos a lanzar en algunos días. Yo creo que si esto sigue así, vamos a terminar lanzando canciones cada 15 días o cada semana, para darle ambiente a lo que se viene.

-¿Cuéntenos más de esa nueva canción?

Es una canción de José López Cachete, un villanuevero, de esos campesinos compositores reales. Yo le grabé en el disco pasado, ‘Si mi canto fuera tu encanto’, y ahora, ‘Tengo un Dios’, tiene un mensaje propicio para como estamos viviendo, en un mundo donde tenemos que aprender a compartir.

-Reeditó su álbum de 2004, ‘Más unidos que nunca’...

Yo siempre con esas cosas locas. Es un álbum que lanzamos inesperadamente, porque era él álbum que menos escuchaba porque tenía mal sonido, estaba saturado de saludos, la música no se dejaba apreciar, porque uno pelao, de 23 años, sin experiencia, una cabra loca haciendo lo que le dicen a uno, sin criterio y sin experiencia. 16 años después, retomándolo, mezclándolo y limpiándolo para sacarle lo bonito. La verdad no tenía la intensión de comercializarlo, fue a título personal, para poder escucharlo y repartirlo a mis amigos, pero en Sony Music pensaron que lo mejor era que me inventara un nombre y lo relanzamos sin borrar el primero.

-¿Cómo ha visto el papel de la música en medio de esta crisis mundial?

Para los que hoy en día trabajan en la música, en estos nuevos formatos como las plataformas donde hay muchos artistas que solo se dedican a lanzar canciones, porque no son artistas de shows, sólo plataformas, así que para ellos nada ha cambiado en medio de esta crisis.

A mí, y más a los artistas del género vallenato, nos ha afectado muchísimo. Colombia se ha afectado bastante porque es un país que mueve mucho dinero en esta industria, y al principio de la pandemia pensé que me afectaría mucho, que saldría desesperado, que perdería toda la paciencia, pero no, porque Dios me ha bendecido tanto que ha sido por algo este tiempo y debemos aprender a aceptarlo.