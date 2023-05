Hay que probar el merengue que preparó Yatra con sus amigos

El colombiano Sebastián Yatra lo vuelve a hacer, porque se ha convertido en un mago para los éxitos y en esta oportunidad se lanza a una nueva aventura para la cual cuenta con la colaboración de sus compatriotas colombianos Manuel Turizo y Beéle.

La propuesta musical de este trío es un alegre sencillo de verano al ritmo de merengue llamado “Vagabundo”. La canción compuesta por Yatra y sus colaboradores, captura los sentimientos después de una relación, cuando las ex-parejas pretenden en público haber seguido adelante, aunque todavía haya un vacío que no han podido llenar: “Puedes salir con cualquiera nanananana, pasarte en la borrachera nanananana, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar”, canta Sebastián Yatra. (Lea aquí: El incidente que vivió Maluma cuando intentaba grabar video musical)