Lily Jame y Sebastian Stan son los actores que interpretaran a Pamela Anderson y a su ex exposo Tommy Lee en la nueva serie denominada ‘Hulu, Pam and Tommy’ que expondrá los escándalos de la pasada relación. Los actores publicaron en su cuenta de Instagram como lucen físicamente al encarnar al baterista de la legendaria banda de metal ‘Mötley Crüe’ y a la ex conejita Playboy. (Lea aquí: Pamela Anderson y su guardaespaldas se casaron).

El guión de la serie está a cargo de Rob Siegel, mientras que uno de los productores es el actor Seth Rogen quien también aparecerá en el filme interpretando al hombre que robó el video íntimo de Pamela y Tommy. Resulta que Siegel tampoco se contuvo al igual que los protagonistas en publicar una imagen donde luce su personaje.

¿De qué trata?

La historia se enfoca en cómo se conocieron las estrellas de Hollywood, exactamente 96 horas antes de contraer matrimonio, y también sobre la demanda que interpuso Pamela ante la empresa que distribuyó el video intimo de la pareja, Entertaiment Group. Aún se desconoce la fecha de estreno de la serie.

El romance entre Pamela y Tommy ocurrió en la década de los 90, más específicamente en 1994 cuando se conocieron en un club nocturno donde Anderson era accionista.

“Tommy se acercó, me agarró y me lamió la cara”, le dijo la ex Playboy a la revista Movieline, según cita la nota de Infobae.

Cuatro días después de aquel encuentro, el músico le propuso matrimonio a la actriz en las playas de Cancún. La noche de bodas fue grabada por ellos mismos, que es el mismo video que se robó un ex empleado de la caja fuerte y que además no solo lo hizo público sino también reveló fotos íntimas de la pareja.

De este romance nacieron dos niños, Brandon y Dylan. Finalmente la pareja se separó en 1998.

Luego de casi tres décadas de haberse filtrado aquel video íntimo, ambos siguen recibiendo una fuerte suma de dinero por los derechos de autor.