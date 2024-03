“Has traído luz”: Gal Gadot dio la bienvenida a su cuarta hija

La fotografía de la madre con la recién nacida en los brazos ha conmovido a miles de internautas que no han dudado en darle like a la imagen y al mensaje. Lea aquí: Carolina Gaitán lució su “barriguita” en bikini

La actriz Gal Gadot —conocida por el gran público gracias a su papel de la mujer maravilla en las recientes películas de superhéroes de DC— anunció que a sus 38 años ha sido madre por cuarta vez. “Mi dulce niña, bienvenida. El embarazo no fue fácil y lo superamos. Has traído tanta luz a nuestras vidas, haciendo honor a tu nombre, Ori, que significa ‘mi luz’ en hebreo. Nuestros corazones están llenos de gratitud”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además de su papel en la saga de superhéroes, Gadot ha participado en Fast & Furious, (en la que interpretó a Gisele Yashar), Criminal, Keeping Up with the Joneses y Red Notice, así como en series de televisión como Asfur y Entourage. Según ha dicho en algunas entrevistas, su paso por las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de combate le brindó una base física y la disciplina para su trabajo de actriz. Lea aquí: Ella es Samantha Everly, la modelo falsa que fue portada de la revista Playboy