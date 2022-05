El 11 de abril de 2010 Harry Styles subió al escenario de The X Factor de Reino Unido para interpretar, a capela, Isn’t She Lovely de Stevie Wonder. Ese día, en el programa de Simon Cowell, recibió por primera vez los aplausos de una multitud. Hoy, todo un ídolo del pop, comparte su tercer álbum de estudio, “Harry’s House”, un compendio con sintetizadores vibrantes y acústica suave para complementar las letras de su disco más íntimo hasta el momento.

El nuevo trabajo muestra las habilidades de composición cada vez más perfeccionadas de Styles, nacido en Holmes Chapel, un pequeño pueblo al sur de Mánchester. “Es aburrido, no pasan muchas cosas allí”, así lo describió cuando audicionó, con 16 años, en The X Factor. Pero esos adjetivos no sirven para describirlo a él, o al menos no al artista en el que se ha convertido desde que hizo su debut en solitario en 2017, después de que su banda One Direction anunció su pausa indefinida.

Desde su primer álbum en solitario, el británico se ha convertido en uno de los artistas más audaces de su generación. En diciembre de 2019 presentó “Fine Line”, su segundo trabajo, por el que ganó en 2020 un American Music Awards (AMA) en la categoría Álbum Favorito de Pop/Rock, alcanzó con “Golden”, el primer sencillo de ese álbum, el MTV Millennial Awards de Éxito Global del Año, y el Grammy a Mejor interpretación de solista pop con “Watermelon Sugar”, su primera canción en el número 1 del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos.

“Siento que es una especie de colección de todas mis cosas favoritas y se parece mucho al álbum que siempre quise hacer, así que estoy muy feliz”, dijo sobre “Harry’s House” el jueves después de presentarse en el escenario del programa “Today” montado en la Rockefeller Plaza de Nueva York.

“Definitivamente es el disco más personal que creo haber hecho”, agregó. “Obviamente, la pandemia (del coronavirus) y todo se sumó a la forma en que se hizo. Fue hecho por unas pocas personas en una habitación pequeña”, detalló. “Creo que es lo más libre que me he sentido haciendo música”.

Mientras crece su carrera como solista, se ha convertido en un cantante melódico con carisma y compasivo que lo han convertido en un referente de la inclusión.