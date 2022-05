Un primer álbum que la definió como una cantante en otras vertientes y un Grammy como mejor nuevo artista, marcaron con tinta indeleble el presente y futuro de Juliana Velásquez, quien acaba de lanzar su nueva propuesta al mercado.

“Dos Dos Dos” representa una etapa de transición para la artista, y precisamente de allí toma su nombre, por ser un número que le ha acompañado en los cambios más relevantes de su vida, y aunque suene extraño, se manifiesta y todo se torna diferente.

“Son muchas facetas de mi vida, donde cumplo sueños, entro en géneros musicales que siempre había querido cantar, desafío esa teoría de que los artistas no podemos cantar lo que nos gusta, si no que debemos regirnos por un género, entonces en este álbum me doy muchos regalos”, afirma Juliana.