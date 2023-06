“Había mucha paz”, Iván Lalinde recordó a su madre y rompió en llanto en TV

“Había mucha paz en la casa. Me metí al cuarto de ella para despedirme y... sentí el olor, entonces abrí el closet y ya no había nada. Me abracé a la almohada y me quedé ahí como una hora tranquilo, respirándola”, dijo entre lágrimas. Además de hablar sobre el primer encuentro con el cuarto vacío de su mamá, el presentador reveló que en ese momento tuvo un pequeño disgusto con su hermana. Le puede interesar: ¡Triste pérdida! Falleció “Doña Tere”, la mamá de Iván Lalinde

“Cuando salí le dije a mi hermana... oíste, el closet ya estaba vacío y me dijo sí, nosotros recogimos todo y ya”, relató el presentador, quien también le dijo a su hermana que podían esperar “un poquito”. “Y hoy en día digo, estuvo muy bien porque yo creo que esas cosas materiales hay que moverlas de una”, agregó.