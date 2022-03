“La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestra querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este momento inimaginablemente difícil”, manifestó el grupo musical en un comunicado.

Desde 1997 empezó hacer parte de Foo Figthers, cuando el líder de la banda, Dave Grohl lo contrató cuando él trabajaba para Alanis Morissette. De hecho, cuenta la historia que Grohl lo llamó para ver si le podía recomendar un baterista, y Hawkins fue quien se ofreció.

Han sido 25 años de historia, sin dejar de lado sus proyectos independientes o colaboraciones en estudio para otros artistas.

Ocasionalmente ayuda con los coros de las canciones en las presentaciones en vivo y de vez en cuando intercambia lugares con Dave para cantar mientras Dave retoma la batería.

Hawkins canta las canciones ‘Cold Day in the Sun’ (del lado acústico de In Your Honor), ‘Have a Cigar’ (Lado-B de “Learn to Fly”) y ‘Life of Illusion’ (Lado-B de “Times Like These”).

Foo Figthers tenían su presentación en el Estéreo Picnic a las 11 de la noche de este viernes, la cual fue

cancelada, y ante tal eventualidad, los organizadores del festival decidieron que aquellos que adquirieron su boleta sólo para el viernes, la podrán usar el día domingo.

“Con el corazón roto estamos acá para comunicarles una noticia triste”, dijo esta noche los organizadores del Estéreo Picnic. Lea además: Taylor Hawkins, también en el cine: protagonizó película Studio 666