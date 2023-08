“Ha desmejorado”, el presentador Iván Lalinde critica reconocida aerolínea

Iván Lalinde

“Hoy en día es como si a uno le estuvieran haciendo un favor, como si uno no pagara, como si los tiquetes no fueran costosos, porque de low cost no tienen nada... Qué pesar. Obviamente tiene muy buena frecuencia de vuelos y para mí es de las mejores opciones, pero es tan triste cómo ha desmejorado... Yo la amaba”, añadió el presentador.

Y agregó: "Avianca siempre era muy bueno, es que la gente era querida, amable... Uno iba a las salas VIP y eran chéveres, la gente de los counter eran chéveres... Los auxiliares de vuelo eran amables".

Además de ser un reconocido presentador, el paisa comparte en sus historias de Instagram iniciativas ecológicas para reducir la contaminación, buscando generar un cambio positivo y fomentar un estilo de vida más responsable con el planeta.