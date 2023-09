Gustavo Cordera y su canto ejercido desde la libertad

Gustavo Cordera

La charla

“Libres”, al igual que todo tu trabajo anterior te lleva a explorar temas sociales y personales, ¿Cómo se logra un equilibrio en estos dos aspectos?

Es justamente la aventura que nos propusimos cuando quisimos hacer este disco, sentíamos una necesidad grande de utilizar lo que estaba sucediendo, porque fueron dos años muy importantes para la historia de la humanidad. “Años bisagra” donde se puso en juego la libertad individual y el libre albedrío, que es constitutivamente nuestro derecho más importante desde que venimos a la Tierra. Caímos en un tiempo en el que hubo gente que tomó decisiones y se las permitimos. Lo primero fue taparnos la boca para que simbólicamente no pudiéramos hablar, no respiremos y que además perdiéramos la identidad, tres cosas importantes que fueron vetadas arbitrariamente. Para mí fue desafiante ese momento y tomé mi lugar como artista, construyendo una obra que vaya reconectando el cuerpo, establecer una expresión de corazón de cómo lo estaba viviendo, y, por último, presentar al espíritu que es inquebrantable, incorruptible e indomable, porque si hay algo que preocupa a quienes diseñaron eso, es el espíritu del ser humano, porque lo demás fue controlado. Pretendí inspirar a otros y el arte es un instrumento preciso para eso, porque las diferencias políticas e ideológicas son superficiales, las canciones nos integran en un lugar más profundo y de poder. (Lea aquí: Una vez más Diego Torres contagia con su fórmula positiva)

El disco aborda variedad de géneros, ¿Cómo fue la elección para integrarlos?

Necesitábamos de alguna manera encontrarnos con el cuerpo, quitarle el miedo, entonces se requería bailar diciendo lo que verdaderamente sucede, es decir, conectando. Todos sabemos que lo que no se vive o no se expresa, sigue en su lugar reclamando ser expresado y ahora tenemos la oportunidad de vibrar y brillar, reconocernos como seres de poder y este disco invita a eso, no estoy dando mensajes que sigan mi línea de pensamiento, sólo inspiro para que cada quien encuentre su propia verdad.

¿Cuál fue el mayor desafío en la creación de “Libres”?

La conexión con el ser real, responder a lo que sucedió con arte y estar a la altura, también contarlo desde un mismo lugar, tengo muchos discos, pero necesitábamos entregar un concepto muy claro musicalmente hablando, con melodías que salieran del corazón, palabras sinceras y después, dejarlo volar.

Tienes muchos discos, una carrera extensa, ¿De qué manera te vas renovando artísticamente?

Es permanente. Todos los días estoy en un proceso de transformación y en crisis, por eso permanezco en movimiento interno. Ahora estoy indagándome en las heridas que nos hicimos cuando fuimos niños, y la máscara que construimos para protegerlas. Ahí hay información que irá a nuevas canciones, cada descubrimiento interno lleva ese lenguaje porque para mí estar vivo es un acto de generosidad donde me tengo que compartir. Todo lo que descubro lo pongo en canciones y hoy soy otra persona, por lo que tal vez las letras que vengan tendrán otro diseño, música o género.

Estuviste en un grupo y ahora trabajas en solitario, ¿Dónde te has sentido más cómodo?

En ningún lugar me siento cómodo. La comodidad me mata, me cierra el canal, me gusta que la energía de mueva, y tanto en la época de Bersuit como en esta, siempre compuse desde ese lugar, todas las canciones que escribí salieron de mi corazón, canté y sigo cantando, por tanto, las incluyo en mi show, no pueden faltar “Amores perros”, “Un pacto”, “Mi caramelo”, “El tiempo no para”, “El estallido”, entre otras, que ya son de la gente, que al ir a los conciertos las reclama. También mostramos este presente y hacemos ver que un compositor tiene integrada toda su vida, para mí no hay Bersuit y La Caravana, hay una línea de composición que en un momento las desarrollamos en grupo y ahora con nuevos músicos.