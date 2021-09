“Realmente no siento que esté saliendo del clóset, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede fluir hasta que yo le diga: ‘no tienes de qué sentirte culpable’”, afirmó Manrique, de 42 años.

Además, contó que su familia, amigos y colegas saben abiertamente que él es homosexual, sin embargo, desde muy pequeño sentía una culpa dentro de él debido a que creció en “un mundo que no le permitía ser quien era, donde la vulnerabilidad no era digna, estaba juzgada” y donde “llorar no era de hombres”.

Agregó que “Robertito se crió en un mundo en el que no se le permitió ser quien era. En donde llorar ‘no era de hombres’, en donde la vulnerabilidad no era digna. Estaba juzgado, por lo que aseguró que su relató iba dirigido precisamente a ese niño que se sentía mal por gustarle las personas del mismo sexo.

Finalmente, tocó el tema de su pareja, de la que no reveló nombre, pero afirmó que tienen una relación increíble desde hace 7 años.