“Aquí aprendiendo a malcriar bebés”, afirma en un video el que carga a Kai. Después, mira al niño y le dice: “Siempre querés estar cargado, ¿no? ¿Y mi tiempo qué, y mi vida qué?”. Las reacciones de los internautas no faltaron y algunos empezaron a asegurar que Greeicy no es cariñosa con su hijo y que le habla de forma “agresiva”.

Horas después, la también actriz reaccionó a los comentarios en un nuevo video. “Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no quiero a mi bebé”, dijo. Y, mirando a su pequeño, agregó “yo tengo una mamá brusquita, ella me habla así, como si yo entendiera esas ¿cierto hijo?”

Luego, mientras le daba besos, le pidió (al bebé) que la defendiera de las calumnias. A pesar de la aclaración de la cantante, hubo críticas como: “qué humor tan negro” o “tan ordinaria con ese bebé, ¿si no estaban preparadas para qué tienen hijos?”. (Video: ¡Impresionante! Así quedó Greeicy luego de su embarazo)

Después de esta polémica, Mike Bahía expresó su amor y apoyo a su pareja. “Te admiro cada noche un poco más, pero sobre todo le doy gracias a la vida por despertar tan bien acampando cada mañana”, escribió el artista en la descripción de una publicación con dos fotos de Greeicy.

Cabe anotar que no es la primera vez que la intérprete de ‘Los besos’ es criticada por esta razón. Hace dos semanas, la caleña regresó a Instagram, después de casi un mes de ausencia, y en un video se refirió a la maternidad como “un callejón sin salida, un callejón maravilloso, de cosas preciosas, pero sin salida”.

Aunque algunas personas la criticaron en ese momento, para otros seguidores, Greeicy muestra “la verdadera realidad” de esa etapa. En redes sociales se leen mensajes como “en la maternidad no todo es amor y color de rosas y está bien” y “así es como se siente, como un laberinto”. Otros, incluso, halagaron la actitud divertida de la caleña para asumir esta etapa.