Varios son los famosos que han pasado por el COVID-19, algunos directamente y otros por medio de sus familiares, sin embargo, muchos han sufrido perdidas por este virus, mientras que otros aún siguen padeciendo las secuelas.

Este es el caso de Greeicy Rendón, quien hace varias semanas salió ilesa del coronavirus, sin embargo, ella misma confesó que aún necesita oxígeno para mejorar su respiración, pues el virus le dejó una leve tos.

“Hola a todos, estoy bien, estoy muy bien. Solo que después de que medio el covid quedé con una tos maluca que me da por ratos. Aquí me consienten y me cuidan, vean a los muchachos de la bioseguridad que nos regañan por no usar mascarilla. Pero estoy bien, solo es que me dio un ataque de tos”, dijo la caleña a sus seguidores.