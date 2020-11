“Sentía ganas de morirme”, así comenzó su relato Greeicy Rendón, una de las artistas más exitosas del momento y que sin duda se ha robado el corazón de sus seguidores en redes sociales.

A través de su perfil de TikTok, Rendón se confesó y habló sobre los extraños acontecimientos que le sucedieron en el pasado cuando, por envidia, le hicieron brujería para que no triunfara.

Para nadie es un secreto que una de sus pasiones es bailar y cantar, y precisamente estos dos hobbies fueron los que Greeicy dejó de hacer, pues ya no le apasionaban. Lo único que hacía era llorar sin control alguno.

“A mí me encanta bailar, me encantan los animales, la música y todo eso me fastidiaba, era muy raro lo que me pasaba”, dijo.

Por otro lado, también explicó que “donde yo llegaba la gente se iba, pero no intencional, yo llegaba y me quedaba sola. La fe y oración estaban bloqueadas de mi corazón, y en ocasiones me sentaba sin tener control alguno sobre mi cuerpo y mente”.

Agregó que “llegué a la casa y duré una hora sentada, como un ente, pensando en nada. Cuando pasaron como dos horas y yo decía qué pasa, qué hago aquí sentada. Me levantaba a las 4:00 de la mañana a llorar y llorar, pero como cuando uno llora desgarrado. Me sentía muy mal”.

En su relato, la intérprete de ‘Los Besos’ manifestó que los pensamientos suicidas pasaban por su cabeza, pues sentía ganas de morirse todo el tiempo. Era algo que la controlaba, por lo que llegó el día en que ella misma reaccionó y cayó en cuenta de que algo no estaba bien en su vida.