Mientras que es tendencia en Netflix con el estreno de su serie ‘Ritmo Salvaje’ y continúa viviendo el día a día del milagro de ser madre, Greeicy no para de trabajar y presenta su tan esperado álbum musical. Lea aquí: “Pendejo, mentiroso, se hace el espiritual”: Residente le canta a J Balvin

A todo esto se suma su comentada gira ‘Amantes tour: att: amor’ en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, la talentosa caleña presenta ‘La carta’, un disco del cual presenta un nuevo sencillo: ‘Tóxico’.

Con cada una de sus canciones, Greeicy espera llegar a más personas que continúen derrochando armonía y felicidad en sus vidas. La cantautora colombiana pasó por momentos de todo tipo: extrema felicidad, conexión con la música a otro nivel, desesperos emocionales, decepción, angustia, mil preguntas sin respuestas y muchas verdades encontradas, y en medio de cada espera, siempre le sucedieron cosas mágicas que la reconectaron con el disco.

“Es un disco que viene terminándose desde hace casi tres años, antes de la pandemia y por muchas razones, con sentido y muchas sin sentido, se pospuso hasta el día de hoy, así que es un disco con el que he pasado por todos los estados de ánimo. Me he desilusionado, he perdido la esperanza y la fuerza pero en medio del camino, la misma ‘carta’ llegaba con su magia a salvarme y reconectarme con eso que soy y con eso que amo”, mencionó Greeicy.

A nivel musical, es un disco que vio crecer a Greeicy en muchos sentidos. Además de entregar su alma en cada sonido, en cada letra y en los pequeños detalles, ella se involucró como nunca en las composiciones de las que se desprenden canciones llenas de magia. Cada sencillo tiene su propia alma y cada uno, representa esos momentos por los que pueden pasar los seres humanos.