Lo cierto es que Greeicy no está aún en la clínica sino que, a juzgar por las imágenes sigue trabajando, pues aparece en un estudio de grabación, mientras la maquillan y la peinan.

“Estamos a la espera. Yo creo que... no sé... horas”, dijo la también actriz.

¡El bebé viene en camino! Así dijo Greeicy Rendón sobre el nacimiento de su pequeño, del cual aún no ha revelado sexo, pero se presume que es un niño. (Greeicy Rendón revela cuál sería el nombre de su bebé)

Como era de esperarse sus redes explotaron de mensaje sobre la pronta llegada del bebé, pues al parecer Greeicy y Mike no son los únicos ansiosos por conocer a su pequeño sino también sus miles de seguidores.

“La cita a ciegas más hermosa de una mujer con su verdadero amor”, “ella sí no duró nada embarazada, no como Evaluna que duró como 2 años”, “es un niño, cuánto me gano si es niño”, “se viene el niño”, “que nazca sano”, “qué emoción, la felicito, con toda la mejor energía”, son algunos de los mensajes en redes.

Cabe recordar que desde que Rendón está embarazada no ha parado de mostrar su pancita en redes, dejando atrás cualquier tipo de tabú sobre su cuerpo. Incluso hasta dijo que va a extrañar su barriguita.

“Increíble que alguien que no conoces te pueda hacer sentir tanto... te pueda corregir y te regale ganas de tanto... de aprender, de crecer... de ser MEJOR. “Nunca había sentido mi cuerpo tan hermoso. Creo que voy a extrañar mi barriguita”, comentó. (Greeicy muestra su embarazo sin tabúes: “Voy a extrañar mi barriguita”)

Este sería el primer hijo de Mike y Greeicy, que aunque no han revelado el sexo, manifestaron que se llamará Kai, nombre que hasta se tatuaron, por lo que están muy felices de enfrentar esta nueva faceta como padres.