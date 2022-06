Greeicy enterneció las redes con nueva foto de su hijo Kai

Por otro lado, también dijo que: “Ahí les subí unas foticos y la verdad, honestamente, tenía muchas ganas de bailar, puse musiquita y me animé. Como me arreglé me puse como ‘guipi’. Me imaginé bailando con mi bebé. Bajé y me tomé la primera foto y empezó a llorar y no pude bailar”.

Rendón incluso afirmó que en algunas imágenes el pequeño salió llorando porque “no quería bailar” y que ella deseaba sacarle provecho al corto tiempo que había tenido para maquillarse y peinarse. (Greeicy enamoró con imágenes de su hijo Kai por primera vez)

Como era de esperarse, la publicación generó todo tipo de reacciones de seguidores, sobre todo de colegas que elogiaron al pequeño.

“Me muero. Es el amor mas mas grande que uno puede llegar a sentir. Brillaaan”, afirmo laura Tobón. “Esa facilidad que tienen para enamorar, porque estamos tod@s flechad@s”, dijo Valeria Lotero. Llane, Maleja Restrepo y su buen amiga Lina Tejeiro también le dejaron un mensaje de amor “felicitaciones amiga. Los quiero”, “Hermosura pura”, “Los amo”.

Cabe recordar que después del nacimiento de su primer hijo, la artista ha compartido en sus redes algunos videos en los que muestra cómo ha sido la experiencia de ser mamá. Sin embargo, algunos internautas no han tomado bien los comentarios.

Ante esto, la también actriz reaccionó a los comentarios en un video. “Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no quiero a mi bebé”, dijo. Y, mirando a su pequeño, agregó “yo tengo una mamá brusquita, ella me habla así, como si yo entendiera esas ¿cierto hijo?”, dijo la cantante.