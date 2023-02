Grammys 2023: todos los ojos puestos en Beyoncé, ¿será su noche soñada?

No obstante, el camino no será sencillo, pues la cantante compite con estrellas como Adele, quien presentó su álbum “30”, Harry Styles y los éxitos desprendidos de su disco “Harry’s House”, y el rapero Kendrick Lamar, quien desveló su celebrado álbum “Mr. Morale & the Big Steppers”.

La mejor canción del año tiene en pugna temas como “abcdefu” de Gayle, “All Too Well”, de Taylor Swift, “About Damn Time” de Lizzo, “Bad Habbit” de Steve Lacy, “Break My Soul” de Beyoncé, “Easy on Me” de Adele, entre otros.