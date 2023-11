Grammy 2024: Taylor Swift aspira a liderar las nominaciones

La Academia de la Grabación de EE.UU. da a conocer este viernes las nominaciones de la 66 edición de los Grammy con todas las miradas puestas en Taylor Swift, Olivia Rodrigo y Miley Cyrus, además de figuras de la música latina como Karol G o Shakira. Lea: Paula Arenas vuelve “a ciegas” a los Premios Grammy

Después de que Beyoncé hiciera historia en la última entrega como la artista con mayor número de premios Grammy acumulados (32), todo hace indicar que la gala de 2024, prevista para el próximo 4 de febrero, tendrá un marcado cariz femenino.

Y es que la prensa especializada coincide al destacar nombres como los de Swift, Cyrus, Rodrigo o Sza para liderar las nominaciones de una gala que volverá a celebrarse en el recinto Crypto.com Arena, la casa del equipo de baloncesto Los Angeles Lakers.

Swift, premiada en doce ocasiones, espera que su disco “Midnights”, el cual presentó en octubre de 2022 antes de embarcarse en su exitosa gira internacional “The Eras Tour”, le granjee candidaturas para la categoría reina -álbum del año-, canción del año y grabación del año.

Por su parte, Rodrigo, quien en su corta trayectoria ha sido nominada en siete ocasiones y ya cuenta con tres galardones, aspira a tener un regreso triunfal gracias al álbum “Guts”, del que se desprenden aclamados temas como “Vampire”. Lea: Los Grammy cambian nombre de categoría en busca de inclusión

Además, el segundo disco de estudio de Sza, titulado “SOS”, tiene muy encaminada su nominación a álbum del año tras comandar la lista Billboard 200 durante diez semanas y competir con el trabajo discográfico “Renaissance”, de Beyoncé, en los BET Awards, premios destinados a artistas afroamericanos.

La contienda a álbum del año también tiene entre sus favoritos a los raperos Drake y 21 Savage con “Her Loss”, el trío Boygenius con “The Record”, a Lana Del Rey con “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, o a la banda de rock Foo Fighters con “But Here We Are”.