¿Gracias al té? Novia de Jhonny Rivera reveló el secreto de su figura

Con 30 años de diferencia entre ellos, la relación ha suscitado numerosos comentarios negativos sobre los intereses de cada uno en la relación. Tanto así que Jhonny Rivera ha tenido que salir en varias ocasiones a dar explicaciones sobre su relación con Jenny. En un momento el cantante expresó: "Yo no quería hablar de este tema porque yo qué voy a discutir con alguien que tiene la razón. Que está muy viejo para ella, que hay una diferencia de edad muy grande, eso es verdad, tienen toda la razón, no lo puedo normalizar".

Recientemente, un fanático preguntó a Jenny López sobre el secreto de su figura impresionante, a pesar de no ser una apasionada del gimnasio ni de ningún deporte. La respuesta de la cantante dejó boquiabierto a más de uno pues al parecer no realiza ninguna rutina de entrenamiento. "Ustedes saben que yo casi no tengo esa disciplina. Me cuesta un montón ir al gimnasio, pero yo creo que eso se debe, primero, a que hay personas a las cuales el estrés y el trasnocho los sube de peso, pero, por el contrario, a mí me baja. Entonces, siempre mantengo en el mismo peso, entre 48 y 52", dijo la joven.

Además Jenny compartió que consume bebidas y suplementos que, según ella, han sido clave para mantener su envidiable metabolismo. “También me gusta tomar diferentes tipos de té, de fibras, de colágeno, de vitaminas, todo ese tipo de cosas. De pronto en estos días les muestro qué tipos de té me gustan y creo que me ayudan. Son los que de verdad hacen que yo no suba de peso porque, la verdad, en los últimos días he estado comiendo muchísimo”, comentó la artista.