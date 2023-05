Goyo se disculpa por gato en tarima: “No era necesario incluirlo del show”

La artista colombiana Goyo se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de conocerse que durante su presentación en los Premios Nuestra Tierra en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, subió al escenario un gato. Lea: ¿Maltrato animal? Critican a Goyo por subir a gato a escenario

El momento que fue grabado en video y que se viralizó rápidamente desató toda clase de críticas hacia la interprete. Los defensores y amantes de los animales alegaban que el felino se veía “aturdido” y “asustado” en medio de los bailarines y, obviamente, el ruido propio de este tipo de shows.

Mientras que otros calificaban como el acto como una escena clara de “maltrato animal”. Tras la avalancha de comentarios, la cantante publicó este jueves un comunicado donde ofrece disculpas y acude a la comprensión de los que reprocharon su actuación. Lea: Shakira es acusada de plagio por su más reciente sencillo ‘Acróstico’

En el documento se lee: “quiero contarles que Mati (el gato) está bien, no estuvo expuesto a situaciones a las que no hay estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato. Entiendo el afán por defender a un animalito, entiendo todos los argumentos del lado que vengan. Pero Mati no reflejó con su comportamiento incomodidad, lo sé porque mi hija, mi mamá y yo convivimos con una gata que muchos saludan y hasta envían mensajes y regalos a través de mis redes”.