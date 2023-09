¿Gordofóbicos? Rosalía rompió en llanto con comentarios de Amparo Grisales

La Rosalía de Yo me llamo interpretó ‘Malamente’, canción que la española sacó en 2018. Para su presentación optó por un vestido rojo y botas blancas, lo que llamó la atención de los jurados que quedaron encantados con sus capacidades vocales pero no con el atuendo.

Los participantes aseguran que Grisales se pasó de la raya con sus apreciaciones y que no fue, para nada, empática. Para la actriz colombiana el parecido físico es un requisito que se debe cumplir a cabalidad. Lea aquí: Esta es la razón por la que Amparo Grisales no quiso convertirse en madre

“Te me engordaste, Rosalía. Yo no sé qué te están dando de comer en la escuela, yo no te había visto subidita de peso. “Es con mucho amor que te lo digo, en la escuela tienes todo para que lo hagas, cierres el pico con los carbohidratos. Hay maneras para que cuides tu salud, no te lo tomes para mal”, aseguró Grisales.

“Me pegó un poco lo del peso, pero no pasa nada, sé que tienen razón y voy a trabajar más en eso”, le contestó Rosalía. Lea aquí: ¿Qué edad tiene Amparo Grisales? La diva está de cumpleaños y así luce