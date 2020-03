Giselle Lacouture llega a ritmo de champeta junto a Silvestre Dangond

Giselle Lacouture escoge como primer corte musical esta pegajosa canción, llena de ritmos caribeños, africanos y urbanos, que fue concebida por la misma Giselle, bajo la producción de DJ Kano “The Monster”, mezclada por el reconocido Mosty en Medellín y lanzada en los pre Carnavales de Barranquilla, para calentar las fiestas de la arenosa.

“Silvestre y yo tenemos una amistad muy linda, una noche me despierto a la tres de la mañana con la idea en la cabeza de hacer la canción junto a él, al día siguiente me levanto, le mando un mensaje con la canción y me responde ¡De una hagámosla!”, afirmó la artista, sobre cómo surgió esta colaboración que se proyecta como uno de los nuevos hits de la champeta en Colombia.

‘Copia y Pega’, que se convirtió en tendencia en las redes sociales durante su lanzamiento, es el primer corte promocional de la nueva producción discográfica que prepara la artista barranquillera.