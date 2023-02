Gilberto Santa Rosa y Yolandita Monge en un video de lujo

Respeto y admiración es lo que a través de los años han demostrado sentir mutuamente Gilberto Santa Rosa y Yolandita Monge. Y, así lo han manifestado con su inesperado y potente junte en el tema “Si te cansaste de mí” que forma parte de la más reciente producción discográfica del Caballero de la Salsa, “Debut y segunda tanda: Deluxe”. (Lea aquí: Gilberto Santa Rosa cierra “Camínalo Tour” en Europa)

Ahora, en el estreno del video musical inédito de la canción, los intérpretes le compartirán a la fanaticada un íntimo momento de complicidad y creación que vivieron juntos al reunirse para unir sus voces en un estudio de grabación en San Juan, Puerto Rico. El vídeo no presentará la habitual forma de contar una historia a través de actores si no que, en modo behind the scenes, le permitirá al público disfrutar unas imágenes exclusivas del proceso de grabación del tema “Si te cansaste de mí”.