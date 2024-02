Gilberto Santa Rosa sigue llenando escenarios y llega a Colombia

“Estoy agradecido y me siento bendecido por el apoyo y el cariño que he recibido de mi gente en cada ciudad que visitamos. Ver a miles de personas disfrutando y conectando con mi música en cada nueva semana de nuestra gira es una sensación indescriptible. Me llevo estos fines de semana en el corazón como una experiencia inolvidable”, expresó Santa Rosa. (Lea aquí: El rapero argentino ‘Trueno’ fue el protagonista del Surffestival)

Con este, ya son dos fines de semana consecutivos de conciertos sold out, incluida su exitosa actuación en el The Theater at MGM National Harbor en Washington, D.C., el pasado sábado, donde Gilberto Santa Rosa ha demostrado, una vez más, por qué es considerado una de las figuras más respetadas y trascendentales de la música latina, especialmente de la salsa.