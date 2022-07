Gilberto Santa Rosa presenta la última vuelta de su gira “Camínalo”

“Camínalo” ha recopilado una serie de éxitos de Gilberto acompañados de los temas más recientes del cantante y que ya se han convertido en parte del repertorio de favoritos del público. El espectáculo conjuntamente abre el espacio a que el público y el cantante interactúen al son de la música; que en el caso de este tour implica fusiones tropicales, boleros y su consabido género de la salsa. (Lea aquí: 10 canciones de Héctor Lavoe que no se olvidan... ni sus historias)

“Estoy muy feliz de poder cerrar esta gira que ya cumple un año rodando y que nos ha regalado tantos momentos inolvidables. Estos próximos conciertos serán muy especiales, pues en algunas ciudades hace mucho que no vamos y eso siempre le da un aura particular. Los músicos que me acompañan desde Puerto Rico, todos los que forman parte de la gira, y yo estamos más que listos en presentarles Camínalo Tour”, puntualizó Gilberto Santa Rosa.

Este último recorrido de “Camínalo Tour” iniciará este próximo 2 de julio en Lima, Perú; 8 de julio en Milwaukee, Wisconsin; 9 de julio en San Antonio, Texas; 23 de julio en Tenerife, España; 27 de julio en Montevideo, Uruguay; 29 y 30 de julio en Santiago, Chile; 5 de agosto en Guayaquil, Ecuador; 14 de agosto en San José de Costa Rica; 19 de agosto en Fort Lauderdale, Florida; 20 de agosto en Glenside, Pennsylvania; 21 de agosto en Nueva York; 26 de agosto en Medellín, Colombia; 27 de agosto en Bogotá, Colombia; 2 de septiembre en Ciudad de Panamá en Panamá; 14 de octubre en Westbury, NY; 15 de octubre en Hartford, CT y finalizará el 11 de noviembre en Carmel, Indiana.

El intérprete de “Conteo regresivo” y “Conciencia” apuesta a una vuelta llena de energías, con espacio para bailar y cantar, pero, sobre todo, reconoce la importancia retomar ese encuentro íntimo que le provee estar de cerca con su fanaticada.