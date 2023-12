Gilberto Santa Rosa eliminado de ‘Yo me llamo’; estos son los finalistas

La reciente eliminación de la imitadora de Ángela Aguilar en ‘Yo me llamo’, quien cuenta con el respaldo de su padre, un destacado cantante vallenato, dejó a la audiencia colombiana con una gran expectativa de quién será el ganador de esta temporada.

“Yo no me cambio en estos momentos por nadie, me veía en la final, claro que sí, pero igual me siento muy bendecida, afortunada con todo el cariño de la gente, de verdad no me lo esperaba”, compartió Ángela Aguilar al referirse a su salida del concurso. Lea aquí: Esta es la millonaria suma que se lleva el ganador de ‘Yo me llamo’